मंदिर समाज को पूजा और भक्ति से जोड़ने में अहम : भागवत
मोहितन भागवत ने कहा कि मंदिर केवल व्यक्तिगत पूजा का स्थान नहीं हैं। ये समाज को पूजा और भक्ति से जोड़ने में महत्वपूर्ण हैं। नागपुर के श्री गणेश मंदिर में गर्भगृह के उद्घाटन के दौरान भागवत ने सामाजिक एकता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला की भूमिका पर जोर दिया।
नागपुर, एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि मंदिर केवल व्यक्तिगत पूजा का स्थान नहीं हैं। वे समाज को पूजा और भक्ति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागवत नागपुर के ऐतिहासिक श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में नवनिर्मित गर्भगृह के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के साथ सभामंडप और नृत्यमंडप जैसी व्यवस्थाएं भी होती हैं। इनका उद्देश्य सामूहिक चेतना, अनुशासन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा करते समय व्यक्ति के भीतर ऐसी चेतना जागनी चाहिए, जो बाधाओं को दूर करने और समाज में सही तथा व्यवस्थित आचरण को बढ़ावा दे।भागवत
ने कहा कि पूजा के लिए एक मजबूत आधार जरूरी है। मंदिर समाज के हर व्यक्ति को पूजा और भक्ति से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है।
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