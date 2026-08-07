जेन-जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं: प्रियंका गांधी
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन-जी के समर्थन में अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेन-जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भागवत ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
नई दिल्ली, एजेंसी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेन-जी के समर्थन में खुलकर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेन-जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। गुरुवार को मुंबई में भागवत ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर उठाई जा रही चिंताएं जायज हैं और उन्होंने इस अहम क्षेत्र पर खर्च को जीडीपी का 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन भी बातचीत का एक तरीका है। लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन आम सहमति बनाने का एक तरीका है। अलग-अलग विचार एक साथ आते हैं और चर्चा के बाद आम सहमति बनती है।
उन्होंने कहा था कि अगर जेन-जी आंदोलन कर रहे हैं, तो वे राष्ट्र-विरोधी नहीं हैं। वे हमारे ही लोग हैं। वे हमारी अगली पीढ़ी हैं। आपको उनके साथ बातचीत और तालमेल की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें