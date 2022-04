आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की समाज के सभी वर्गों को साथ आने की अपील, कहा- हिंसा से किसी का भला नहीं होगा

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने समाज के सभी वर्गो को साथ आने की अपील करते हुए कहा है कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। भागवत ने कहा- जिन देशों में हिंसा होती है वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं।

