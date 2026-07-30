आरएसएस ने किया गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन
फारबिसगंज में आरएसएस की मां काली संयुक्त शाखा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार ने की और मुख्य वक्ता सच्चिदानंद मेहता ने गुरु पूजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रभक्ति और संस्कृति की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।
फारबिसगंज, एक संवाददाता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की फारबिसगंज स्थित मां काली संयुक्त शाखा द्वारा बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कुमार ने की। आयोजन अस्पताल रोड स्थित शाखा कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरएसएस के जिला संघचालक सच्चिदानंद मेहता ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गुरु पूजन के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गुरु के रूप में भगवा ध्वज का पूजन किया जाता है, जो त्याग, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति का प्रतीक है।
देश सुरक्षित और समृद्ध रहेगा, तभी हम सभी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की गरिमा और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे।' बस्ती प्रमुख रजनीश कुमार ने भी संबोधित किया।इस अवसर पर शंभू कुमार पासवान, अशोक कुमार, शंभू मेहता, राजेश कुमार, नीरज कुमार, प्रदीप मेहता, गोपाल जायसवाल, विजय कुमार, रंजन चौधरी,संतोष मेहता,सौरभ कुमार सहित दर्जनों स्वयंसेवक उपस्थित थे।
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