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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा समर्पण कार्यक्रम सम्पन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर इकाई, जोगबनी के तत्वाधान में

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु दक्षिणा समर्पण कार्यक्रम सम्पन्न

जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर इकाई, जोगबनी के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छह वार्षिक महोत्सव में से तीसरा उत्सव गुरु पूर्णिमा सह गुरु दक्षिणा समर्पण कार्यक्रम राधाकृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के संरक्षक पूर्व सेवानिवृत शिक्षक सत्यदेव प्रसाद विश्वास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में बौद्धिक प्रमुख नगर संघसंचालक प्रकाश चंद्र विश्वास ने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र निर्माण के अपने मूल सिद्धांतों के साथ आज शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। हमने व्यक्ति विशेष को नहीं अपितु भगवूध्वज को गुरु बनाया, जो शौर्य और विजय का द्योतक है। अध्यक्षीय भाषण में सत्यदेव प्रसाद विश्वास ने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए नई पीढी को आगे आना चाहिए।

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इस कार्यक्रम में नगर कार्यवाह प्रदीप कुमार साह, वार्ड पार्षद नीता सिंहा भाजपा जिला कोषाध्यक्ष रोहित यादव, विद्यालय के सचिव राजनंदन यादव,कोषाध्यक्ष भागवत मेहता,प्रधानाचार्य विद्यानंद मंडल, बौद्धिक प्रमुख श्यामानंद साह, श्याम कुमार साह, संजीव कुमार दास, हिमांशु सिंह,आचार्य राजेंद्र साह, राजकुमार साह,धरनीधर मंडल, चितरंजन मंडल रंजीत झा, यूको बैंक के अधिकारी आभाष झा, गूंजन सिन्हा, दिवाकर ठाकुर,सहित बाल स्वयंसेवक सहित दर्जनों स्वयंसेवकों मौजूद थे।न्य

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