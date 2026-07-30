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आरएसएस ने किया भगवा ध्वज का पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वीरा बाग में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भगवा ध्वज की पूजा की गई और समाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक कर्तव्यों पर जोर दिया गया। मुख्य वक्ता सत्यप्रकाश ने त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज पर प्रकाश डाला।

आरएसएस ने किया भगवा ध्वज का पूजन

चक्रधरपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) चक्रधरपुर नगर की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय वीरा बाग में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वज प्रणाम और प्रार्थना के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानते हुए उनका पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जमशेदपुर विभाग प्रचारक सत्यप्रकाश ने बौद्धिक देते हुए कहा कि व्यक्ति के मूल्यों में ह्रास हो सकता है, लेकिन तत्व में नहीं; इसीलिए संघ में त्याग और समर्पण के प्रतीक भगवा ध्वज को सर्वोच्च गुरु माना गया है। इस दौरान सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, स्व का बोध और कुटुंब प्रबोधन पर बल दिया गया।

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कार्यक्रम में जिला सह संघचालक मनोज भगेरिया, नगर संघचालक इंद्रलाल विश्वकर्मा, नगर कार्यवाह सूरज महतो, जिला पर्यावरण संयोजक संदीप महतो, शारीरिक प्रमुख रूपेश महतो, तुषार कांति, जिला गोसेवा प्रमुख अभय ठाकुर, नगर प्रचारक विकास और राज रवानी उपस्थित थे। इसके अलावा वरिष्ठ स्वयंसेवक अशोक षाड़ंगी, मालती गिलुवा, शशि भूषण सामड, डॉ. विजय सिंह गागराई, अमित गिलुवा, निताई मंडल व रवि बांकुरा सहित कई स्वयंसेवक मौजूद रहे।

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