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हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। स्वयंसेवकों ने भारत माता के चित्र और भगवा ध्वज का पूजन किया। संघ के जिला संघ चालक बिशु रवानी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा ज्ञान और संस्कार की प्रेरणा देती है और भगवा ध्वज राष्ट्रसेवा का प्रतीक है।

हरिणा शाखा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हरिणा शाखा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने भारत माता के चित्र एवं भगवा ध्वज का पूजन कर राष्ट्र एवं संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। शाखा में जिला संघ चालक बिशु रवानी ने अपने बौद्धिक में कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। यह दिन ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देने वाले गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि संघ में भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है, जो त्याग, तपस्या, समर्पण और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है।

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उन्होंने स्वयंसेवकों से समाजहित और राष्ट्रहित के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभाग सह शारीरिक प्रमुख गौतम सन्नी, जिला व्यवस्था प्रमुख विनय पाण्डेय, दिलीप वर्णवाल, जीवन रवानी, बालेश्वर साव आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

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