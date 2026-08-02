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आरआरबी भर्ती परीक्षा: डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर रुकेगी मऊ-बरेली परीक्षा स्पेशल ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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रेलवे भर्ती बोर्ड के लेवल-1 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे ने मऊ और बरेली के बीच 16 अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ियाँ चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियाँ लखनऊ के डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर रुकेंगी, जहाँ हेल्प डेस्क व अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

आरआरबी भर्ती परीक्षा: डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर रुकेगी मऊ-बरेली परीक्षा स्पेशल ट्रेन

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा आयोजित लेवल-1 (ग्रुप-डी) कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने मऊ और बरेली के बीच 16 फेरों के लिए अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य ठहराव लखनऊ के डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर दिया गया है। इन दोनों प्रमुख स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए रेलवे द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने अभ्यर्थियों की सुगम यात्रा के लिए डालीगंज और बादशाहनगर स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों पर निःशुल्क पेयजल, ट्रेनों के समय की नियमित उद्घोषणा और अभ्यर्थियों की सुरक्षा व सहायता के लिए आरपीएफ (आरपीएफ) व वाणिज्य कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है।

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समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 05185 मऊ-बरेली स्पेशल मऊ से प्रस्थान कर अयोध्या के रास्ते रात 20:30 बजे बादशाहनगर और रात 21:25 बजे डालीगंज पहुंचेगी, जहां से सीतापुर और मैलानी होते हुए अगले दिन सुबह 06:10 बजे बरेली पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 05186 बरेली-मऊ स्पेशल बरेली से दोपहर 15:25 बजे रवाना होकर देर रात 00:05 बजे डालीगंज और रात 00:45 बजे बादशाहनगर पहुंचेगी, जिसके बाद अगले दिन सुबह 08:20 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन मऊ से 2 से 24 अगस्त और बरेली से 3 से 25 अगस्त के बीच चलेगी, जिसमें कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे।

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