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लखीमपुर स्टेशन पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्तर-1 (ग्रुप-डी) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा विशेष गाड़ी सं0 05185/05186 का ठहराव लखीमपुर स्टेशन पर करने का निर्णय लिया है। गाड़ी 03 अगस्त को लखीमपुर स्टेशन पर मध्य रात्रि 00:35 बजे पहुंचेगी और 04 अगस्त को वापसी में 20:51 बजे वहां रुकेगी।

लखीमपुर स्टेशन पर परीक्षा स्पेशल ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ओर से आयोजित लेवल-1 (ग्रुप-डी) की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सुविधा के लिए संचालित की जा रही गाड़ी सं0 05185/05186 मऊ-बरेली-मऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का ठहराव अब लखीमपुर स्टेशन पर भी होगा। गाड़ी सं 05185 मऊ-बरेली अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी यात्रा आरंभ करने की तिथि 03 अगस्त से लखीमपुर स्टेशन पर मध्य रात्रि 00.35 बजे पहुंचेगी। यहां दो मिनट रुक कर आगे के लिए प्रस्थान करेगी। वापसी में गाड़ी सं0 05186 बरेली-मऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी यात्रा आरंभ करने की तिथि 04 अगस्त से लखीमपुर स्टेशन पर 20.51 बजे पहुंच कर 20.53 बजे रवाना होगी।

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