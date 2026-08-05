प्रयागराज जोन में 54.67 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा में प्रयागराज जोन के तीसरे दिन कुल 29,535 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया। इनमें से 16,131 ही परीक्षा में उपस्थित हुए, जिससे उपस्थिति दर 54.67 प्रतिशत रही। विभिन्न पालियों में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 5,311, 5,393 और 5,427 रही।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की ग्रुप-डी भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को प्रयागराज जोन में कुल 29,535 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें 16,131 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 13,404 अनुपस्थित रहे। इस तरह कुल उपस्थिति 54.67 प्रतिशत रही। पहली पाली में 9,845 अभ्यर्थियों में 5,311 उपस्थित रहे। दूसरी पाली में 9,845 में से 5,393 और तीसरी पाली में 9,845 अभ्यर्थियों में 5,427 ने परीक्षा दी।
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