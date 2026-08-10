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आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा सदस्यों की बैठक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रेलीगढ़ा के मजदूरों की समस्या के समाधान करने पर चर्चा राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन रेलीगढ़ा शाखा के पदधिकारियों और सदस्यों की बैठक शनिवार को हुई

आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा सदस्यों की बैठक संपन्न

आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा सदस्यों की बैठक संपन्न आरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा सदस्यों की बैठक संपन्नआरपीडब्ल्यूयू रेलीगढ़ा शाखा सदस्यों की बैठक संपन्न- रेलीगढ़ा के मजदूरों की समस्या के समाधान करने पर चर्चागिद्दी, निज प्रतिनिधि।राष्ट्रीय प्रगतिशील वर्कर्स यूनियन रेलीगढ़ा शाखा के पदधिकारियों और सदस्यों की बैठक शनिवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता रोशन कुमार मिश्रा और संचालन तेजस्वी कुमार ने की। बैठक में यूनियन के महामंत्री ओमप्रकाश सिन्हा से यूनियन की पुर्नगठित रेलीगढ़ा कमेटी को मान्यता मिलने की सूचना रेलीगढ़ा पीओ सहित संबंधित अधिकारियों को दिए जाने की जानकारी दिया गया। इसके बाद रेलीगढ़ा के मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए पीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से मिलकर प्रयास करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में केंद्रीय मंत्री वीणा सिन्हा, बलविंद्र कौर, कन्हैया कुमार, यशस्वी कुमार, सुभाष कुमार शर्मा, सुदामा शर्मा, संतोष राम, जसिमा खातून, युगेश प्रसाद, बिंदू राम उपस्थित थे।

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