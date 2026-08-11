Bareily News: टिकट दलाली का आरोपी नहीं पहुंचा बयान दर्ज कराने, होगी अब गिरफ्तारी
Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता पीतांबरपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्य सह आरक्षण पर्यवेक्षक शैलेंद्र दुबे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के टिकट दलाल रविन्द्र सा
Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता । पीतांबरपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्य सह आरक्षण पर्यवेक्षक शैलेंद्र दुबे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के टिकट दलाल रविन्द्र साहू पर आरपीएफ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरपीएफ ने नोटिस जारी कर सोमवार को बयान दर्ज कराने को बुलाया था, लेकिन रविंद्र नहीं आया। अब दूसरा नोटिस भेज कर गिरफ्तारी की जाएगी। पिछले महीने पीतांबरपुर स्टेशन पर तैनात मुख्य वाणिज्य सह आरक्षण पर्यवेक्षक शैलेंद्र दुबे को आरपीएफ ने तत्काल के टिकट दलाली के मामले में पकड़ा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। शैलेंद्र दुबे एक दिन को सस्पेंड भी रहे। पूछताछ में शैलेंद्र दुबे ने मुंबई के टिकट दलाल रविंद्र साहू का नाम बताया।
शैलेंद्र के मोबाइल पर रविंद्र को व्हाट्सएप पर भेजे गये टिकट भी मिले। शैलेंद्र के पास रविंद्र की माता का एटीएम भी मिला था। आरपीएफ इंस्पेक्टर मयंक चौधरी ने बताया टिकट दलाल के मुकदमें में वांछित मुंबई के दलाल रविंद्र साहू को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। सोमवार को रविंद्र के लिए आना था, लेकिन वह बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा।
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