टाटानगर स्टेशन से 6 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार
चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ ने सोमवार को बिहार के निवासी नरेन्द्र सिंह को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजा की कीमत लगभग तीन लाख रुपये है। आरोपी को टाटानगर रेल थाना को सौंपा गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। रेलवे पुलिस अब उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम और रेल पुलिस के जवानों ने सोमवार को 6 किलो गांजा के साथ बिहार औरंगाबाद निवासी नरेन्द्र सिंह को पकड़ा है। जब्त गांजा का बाजार मूल्य करीब तीन लाख रुपये है। आरपीएफ के एएसआई बलबीर प्रसाद ने जब्त गांजा समेत आरोपी को टाटानगर रेल थाना को सौंप दिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कराया गया है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत आरपीएफ के जवान सादे लिबास में स्टेशन गश्त कर रहे थे। गुप्त सूचना के तहत प्लेटफॉर्म पर नरेन्द्र सिंह से पूछताछ की गई। जांच में उसके बैग से गांजा बरामद हुआ। आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर बिहार जा रहा था।
रेल पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों समेत ओडिशा के गांजा तस्कर के बारे में जानकारी जुटा रही है। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 17 जुलाई को भी टाटानगर स्टेशन पर संबलेश्वरी एक्सप्रेस से 35 किलो गांजा के साथ तीन लोगों को पकड़कर जेल भेजा था।
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