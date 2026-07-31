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पटियाली में रेलवे की भूमि से 55 यूके लिप्टस के पेड़ काटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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पटियाली क्षेत्र के धिमरियाई गांव के निकट रेलवे भूमि से यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के मामले में आरपीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से 55 पेड़ों के 187 कटे हुए टुकड़े मिले। आरपीएफ ने तहरीर पर आरोपी रामफल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

पटियाली में रेलवे की भूमि से 55 यूके लिप्टस के पेड़ काटे

पटियाली क्षेत्र में धिमरियाई गांव के निकट रेलवे की भूमि से यूकेलिप्टस के पेड़ काटने के मामले में आरपीएफ ने कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस को 55 यूकेलिप्टस के पेड़ों के 187 टुकड़े मिले हैं। क्षेत्र के की-मैन की तहरीर पर आरपीएफ ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की है। गत 28 जुलाई को आरपीएफ को जानकारी मिली कि पटियाली क्षेत्र में धिमरियाई गांव के निकट रेलवे की भूमि से यूके लिप्टस पेड़ों का कटान हुआ है। जानकारी के बाद 29 जुलाई को प्रभारी निरीक्षक पोस्ट कमांडर आरपीएफ कासगंज के नेतृत्व में आरपीएफ, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता रेलपथ, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता कार्य फतेहगढ़ ने घटना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया।

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संयुक्त जांच के दौरान की मैन नीरज पाल ने तहरीर दी। निरीक्षण के दौरान रेलवे सीमा के भीतर खड़े 55 यूकेलिप्टस के पेड़ों का कटान मिला। कटी हुई लकड़ी मौके पर ही 187 विभिन्न आकार के बोटों के रूप में बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि रेलवे सीमा से सटे खेत मालिक रामफल पुत्र मटूरलाल यादव निवासी धिमरियाई थाना पटियाली ने पेड़ों का कटान कराया है। आरपीएफ ने की मैन की तहरीर पर रामफल को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। प्रकरण की विवेचना प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ नरेश कुमार मीना कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि वह रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

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