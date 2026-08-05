आरपीएफ ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में मारा छापा, 10 लाख का गांजा बरामद

हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया। गांजा एक ब्रीफकेस एवं तीन थैलों में छिपाया गया था। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और जीआरपी इसकी जाँच कर रही है।

सरिया, प्रतिनिधि। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सोमवार शाम रांची-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में छापेमारी कर करीब 10 लाख रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया है। कोच संख्या डी 10 में गांजा एक ब्रीफकेस एवं तीन थैलों में बंडल बनाकर रखा गया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार, हजारीबाग रोड आरपीएफ की टीम ने सूचना के आधार पर रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में सोमवार की देर शाम सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक लावारिस ब्रीफकेस और तीन थैले बरामद हुए। जांच करने पर उनमें बड़ी मात्रा में गांजा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया।

आरपीएफ की कार्रवाई मंगलवार को हजारीबाग रोड आरपीएफ पोस्ट कार्यालय में धनबाद डिविजन के सहायक सुरक्षा आयुक्त सुदीप कुमार घोष की निगरानी में करीब पांच घंटे तक बरामद गांजे का भौतिक सत्यापन, वजन, नमूना संग्रहण तथा अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई। इसके बाद नियमानुसार गांजे का नमूना सुरक्षित रखते हुए शेष जब्त सामग्री को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी गोमो को सौंप दिया गया। आरपीएफ निरीक्षक विश्वनाथ कुमार ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है। मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जांच का कार्य जीआरपी गोमो प्राथमिकी दर्ज कर गांजा किसने ट्रेन में रखा और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच में जुट गई है। रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज, यात्रियों की जानकारी एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तस्करी से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। रेलवे के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बरामद गांजे का वजन 18 किलो है जिसे इस ट्रेन के माध्यम से झारखंड से बिहार ले जाया जा रहा था। आरपीएफ की ये लगातार दूसरी बड़ी सफलता है। इसके पूर्व आरपीएफ ने रेलवे फाटक के पास से एक वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की थी।