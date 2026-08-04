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दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से 63 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से लावारिस हालत में रखी गई अवैध विदेशी शराब की बड़

दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से 63 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त

कोडरमा, हमारे प्रतिनिधि। ऑपरेशन सतर्क के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से लावारिस हालत में रखी गई अवैध विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। आरपीएफ प्रभारी दीपक प्रसाद ने बताया कि आरपीएफ की गश्ती टीम गझंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर खड़ी दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की जांच कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के बाथरूम के पास दो ट्रॉली बैग संदिग्ध अवस्था में पड़े मिले। आसपास मौजूद यात्रियों से बैग के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी उन पर अपना दावा नहीं किया।संदेह

होने पर जब दोनों ट्रॉली बैगों की तलाशी ली गई तो उनमें विदेशी शराब की बोतलें बरामद हुईं। बरामद शराब की कुल मात्रा 63,000 मिलीलीटर (63 लीटर) है, जिसकी अनुमानित कीमत 18,900 रुपये बताई गई है।

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