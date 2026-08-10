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पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से आठ किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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नीले पिट्ठू बैग और काले प्लास्टिक थैले में छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा इ इ इ इ

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से आठ किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

डेहरी, एक संवाददाता। डेहरी स्टेशन पर आरपीएफ ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच से लावारिस हालत में आठ किलो गांजा बरामद किया। सूचना पर पहुंची टीम ने ट्रेन के एस-4 कोच की तलाशी के दौरान नीले रंग का पिट्ठू बैग और काला प्लास्टिक थैला बरामद किया। यात्रियों से पूछताछ में किसी ने बैग पर अपना दावा नहीं किया। तलाशी में गांजा मिलने पर उसे जब्त कर जीआरपी डेहरी ऑन सोन को सौंप दिया गया। बरामद गांजा की बाजार कीमत करीब चार लाख रुपये आंकी गई है।

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