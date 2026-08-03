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48 घंटे में आरपीएफ ने 6 अपराधी दबोचे, 11 लोगों का रेस्क्यू, डेढ़ लाख की बरामदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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48 घंटे में आरपीएफ ने 6 अपराधी दबोचे, 11 लोगों का रेस्क्यू, डेढ़ लाख की बरामदगी

कटिहार, एक संवाददाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल ने महज 48 घंटे के भीतर ऐसा अभियान चलाया। दो दिनों तक एनएफआर के विभिन्न रेल मंडलों में चलाए गए 15 अलग-अलग अभियानों में एक यात्री की जान बचाई गई, एक बीमार यात्री को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, छह अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 11 संकटग्रस्त लोगों का रेस्क्यू किया गया और करीब 1.50 लाख रुपये की अवैध व चोरी की संपत्ति बरामद की गई। सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि आरपीएफ की सतर्कता का सबसे मानवीय चेहरा पूर्णिया रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां ट्रेन संख्या 15701 में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर जवानों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। वहीं गंगारामपुर स्टेशन पर ट्रेन संख्या 15743 के एक बीमार यात्री को भी समय रहते चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

अवैध कारोबार पर कार्रवाई

अवैध कारोबार पर भी आरपीएफ का शिकंजा कसा रहा। रंगिया स्टेशन पर लावारिस खेप से करीब 44 thousand रुपये मूल्य की 200 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की गई। इसके अलावा कटिहार रेल मंडल के बारसोई, न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज स्टेशनों पर तीन अलग-अलग कार्रवाई में 119 बोतल अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 28 thousand रुपये आंकी गई। सभी बरामद सामान को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस और आबकारी विभाग को सौंप दिया गया।

रेल अपराधों के खिलाफ अभियान

उन्होंने बताया कि रेल अपराधों के खिलाफ अभियान में आरपीएफ ने पांच मोबाइल चोरी के आरोपियों और एक रेल टिकट दलाल सहित कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 72 thousand रुपये मूल्य के पांच चोरी के मोबाइल फोन, एक भविष्य का तत्काल रेल टिकट और दो पुराने रेल टिकट बरामद किए गए।

मानवीय जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए आरपीएफ ने टांगला, बरपेटा रोड, गुवाहाटी, किशनगंज और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों से 10 नाबालिगों तथा एक असुरक्षित महिला सहित कुल 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। सभी बच्चों को उनके अभिभावकों या बाल कल्याण समितियों के सुपुर्द किया गया, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी में मिली महिला को उसके भाई से मिलवा दिया गया।

अतिक्रमण हटाया

कटिहार (पश्चिम) में आरपीएफ ने इंजीनियरिंग विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोसी ग्रीन गोल्फ क्लब की चारदीवारी से सटी रेलवे भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाकर रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरपीएफ ने कितने अभियानों का संचालन किया?
आरपीएफ ने 15 अलग-अलग अभियानों का संचालन किया।
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