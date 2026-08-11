Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंडामुंडा आरपीएफ ने एक नाबालिग को ट्रेन से बरामद कर चाईल्ड लाइन को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
Follow us on Google News
share

चक्रधरपुर के बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट ने 12 वर्षीय आयान पांडे को हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन से सुरक्षित उतारा। वह कोलकाता से भागकर आया था। आरपीएफ ने बच्चे को चाइल्ड लाइन को सौंपा, जो उसके परिजनों से संपर्क कर उसे घर लौटाने में मदद कर रही है।

बंडामुंडा आरपीएफ ने एक नाबालिग को ट्रेन से बरामद कर चाईल्ड लाइन को सौंपा
बंडामुंडा आरपीएफ ने एक नाबालिग को ट्रेन से बरामद कर चाईल्ड लाइन को सौंपा

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट ने एक नाबालिग को हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन से सुरक्षित उतार कर चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। चाइल्ड लाइन आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कोलकाता बड़ाबाजार पीजी स्ट्रीट निवासी मनोज पांडे का 12 वर्षीय पुत्र आयान पांडे घर से भाग कर गया था और वह ट्रेन संख्या 12871 हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन के जेनरल बोगी में सवार हुआ था। जब ट्रेन गोईलकेरा और सोनुवा पार कर रही थी इसी दौरान आरपीएफ को सूचना मिली कि एक नाबालिग इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन में आ रहा है।

इसके बाद जब सोमवार की शाम करीब साढे सात बजे ट्रेन बंडामुंडा पहुंची तो आरपीएफ ने बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे खाना खिलाने के बाद चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। इसके बाद चाइल्ड लाइन बच्चे के परिजन से सम्पर्क कर उसे सुरक्षित घर लौटने में जुट गईहै।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
RPF
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।