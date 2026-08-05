ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 45 बच्चों को बचाया
आगरा रेल मंडल में आरपीएफ ने 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत 45 लापता बच्चों को बचाया, जिनमें 22 लड़के और 23 लड़कियां शामिल हैं। यह अभियान अप्रैल से जुलाई के बीच चलाया गया था, जिसमें अपहृत, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेघर बच्चों की पहचान की गई। आरपीएफ ने जागरूकता भी बढ़ाई।
आगरा रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त एस. रामकृष्णन के मार्गदर्शन में आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत उल्लेखनीय कार्य किया। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि आरपीएफ ने अप्रैल से जुलाई के बीच ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत कुल 45 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें 22 लड़के और 23 लड़कियां शामिल हैं। इन बच्चों की पहचान लापता, अपहृत, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेघर बच्चों के रूप में हुई। आरपीएफ ने अपने प्रयासों से न केवल बच्चों को बचाया है, बल्कि घर से भागे हुए और लापता बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।
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