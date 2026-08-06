श्रावणी मेला : रेलकर्मी भी निभा रहे मानव सेवा का दायित्व

जसीडीह रेलवे स्टेशन पर श्रावणी मेला के दौरान आरपीएफ जवान न केवल सुरक्षा में तैनात हैं, बल्कि वे दिव्यांग, नेत्रहीन और बुजुर्ग कांवरियों की मदद भी कर रहे हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने और सुरक्षित यात्रा कराने में उनकी सहायता श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है।

जसीडीह। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह रेलवे स्टेशन पर जहां लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान चौबीसों घंटे मुस्तैद हैं, वहीं वह मानवता और सेवा का भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

सेवा का अद्भुत उदाहरण सेवा ही धर्म के संकल्प को साकार करते हुए आरपीएफ जवान बाबा बैद्यनाथ धाम से लौटने वाले नेत्रहीन, दिव्यांग और बुजुर्ग कांवरियों को हर कदम पर सहारा देकर उनकी यात्रा को आसान बना रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच आरपीएफ जवान असहाय यात्रियों को प्लेटफॉर्म पहुंचाने, ट्रेन में सुरक्षित चढ़ाने और गंतव्य स्टेशन पर उतरने के बाद बाहर तक पहुंचाने में पूरी संवेदनशीलता के साथ सहयोग कर रहे हैं। कई जवान बुजुर्ग कांवरियों का सामान अपने कंधों पर उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं, जबकि जरूरतमंदों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिला रहे हैं।

रेलकर्मियों की भूमिका सेवा कार्य में रेलकर्मी भी अपने नियमित दायित्वों के साथ श्रद्धालुओं की हरसंभव सहायता कर रहे हैं। कोई यात्रियों को सही प्लेटफॉर्म की जानकारी दे रहा है, तो कोई बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को सुरक्षित ट्रेन तक पहुंचाने में जुटा है। रेलकर्मियों का यह सेवा भाव श्रद्धालुओं के बीच विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। जसीडीह स्टेशन पर सुरक्षा और सेवा का यह अनूठा संगम हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालुओं और उनके परिजनों का कहना है कि भीड़भाड़ और लंबी यात्रा के बीच आरपीएफ व रेलकर्मियों का सहयोग उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जवानों का व्यवहार न केवल सुरक्षा का भरोसा देता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी एहसास कराता है।

सुरक्षा और संवेदनशीलता का संगम श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन पर आरपीएफ और रेलकर्मियों की यह सेवा भावना यह साबित कर रही है कि उनके लिए ड्यूटी केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम भी है। सुरक्षा, संवेदनशीलता और समर्पण का यह संगम श्रद्धालुओं के मन में रेलवे के प्रति विश्वास और सम्मान को और मजबूत कर रहा है।