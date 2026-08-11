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रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने वालों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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रेलवे सुरक्षा बल ने पत्थर डालने और ट्रेनों पर पथराव की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। प्रयागराज के आरपीएफ प्रभारी ने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को ट्रैक पार करने और मवेशियों को ट्रैक से दूर रखने की सलाह दी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील भी की गई।

रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने वालों पर होगी कार्रवाई

रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रैक पर पत्थर रखने और ट्रेनों पर पथराव जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी और जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ पोस्ट प्रयागराज रामबाग के प्रभारी निरीक्षक डीएस यादव के नेतृत्व में हंडिया खास, अंतरौरा, जंगीगंज हॉल्ट और ज्ञानपुर रोड से माधोसिंह तक ग्रामीणों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को अनधिकृत स्थान से ट्रैक पार नहीं करने और मवेशियों को ट्रैक से दूर रखने की सलाह दी गई। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल आरपीएफ या पुलिस को देने की अपील की गई।

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