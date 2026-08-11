Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

हाथरस जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण करते सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह व स्टॉफ।सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस स्टेशन का किया निरीक्षणसहायक सुरक्षा आयुक्

सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का किया निरीक्षण

हाथरस। स्वतंत्रता दिवस के तहत सोमवार को आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन से लेकर कार्यालय तक चेकिंग की गई। उन्होंने आरपीएफ व जीआरपी को समन्वयक बनाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त के आगमन को लेकर कर्मियों में खलबली मची हुई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त अलीगढ़ गुलजार सिंह द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हाथरस जंक्शन आरपीएफ थाने के कर्मियों की परेड की गई। जवानों के बैरक का निरीक्षण किया गया।स्टेशन परिसर की चेकिंग की। थाने कार्यालय निरीक्षण रिकॉर्ड रख रखाव को देखा गया। स्वतंत्रता दिवस के तहत प्लेटफॉर्म एरिया, मेन गेट ,सर्कुलेटिंग एरिया, रेल परिसर में चेकिंग की।

ये भी पढ़ें:सहायक सुरक्षा आयुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

सभी अधिकारियों एवं स्टाफ से जीआरपी के साथ समन्वयक करते हुए विशेष सतर्कता से ड्यूटी करने की हिदायत दी। सहायक आयुक्त के आगमन को लेकर आरपीएफ कर्मियों में हडकंप मचा रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
RPF Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।