सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का किया निरीक्षण
हाथरस जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण करते सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह व स्टॉफ।सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस स्टेशन का किया निरीक्षणसहायक सुरक्षा आयुक्
हाथरस। स्वतंत्रता दिवस के तहत सोमवार को आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन से लेकर कार्यालय तक चेकिंग की गई। उन्होंने आरपीएफ व जीआरपी को समन्वयक बनाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त के आगमन को लेकर कर्मियों में खलबली मची हुई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त अलीगढ़ गुलजार सिंह द्वारा रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हाथरस जंक्शन आरपीएफ थाने के कर्मियों की परेड की गई। जवानों के बैरक का निरीक्षण किया गया।स्टेशन परिसर की चेकिंग की। थाने कार्यालय निरीक्षण रिकॉर्ड रख रखाव को देखा गया। स्वतंत्रता दिवस के तहत प्लेटफॉर्म एरिया, मेन गेट ,सर्कुलेटिंग एरिया, रेल परिसर में चेकिंग की।
सभी अधिकारियों एवं स्टाफ से जीआरपी के साथ समन्वयक करते हुए विशेष सतर्कता से ड्यूटी करने की हिदायत दी। सहायक आयुक्त के आगमन को लेकर आरपीएफ कर्मियों में हडकंप मचा रहा।
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