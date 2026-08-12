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रेल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को तकनीक का सहारा ले आरपीएफ : डीआईजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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स्वतंत्रता दिवस को लेकर आरपीएफ ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। टाटानगर में डीआईजी पी. शांता राम ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाने और तकनीकी सहायता का उपयोग करने के निर्देश दिए। रेल क्षेत्र में बढ़ते अपराध के कारण, आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस मिलकर सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं।

रेल क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को तकनीक का सहारा ले आरपीएफ : डीआईजी

स्वतंत्रता दिवस को लेकर आरपीएफ के जवान स्टेशन और ट्रेनों में चौकन्ने रहें। अपराध नियंत्रण में तकनीक का सहारा लें, ताकि अपराधियों की मॉनिटरिंग हो सके। सोमवार को टाटानगर में क्राइम ब्रांच के निरीक्षण के दौरान दक्षिण पूर्व जोन आरपीएफ के डीआईजी पी. शांता राम ने यह आदेश दिया। उन्होंने यात्री सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतने पर जोर दिया।

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यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

डीआईजी ने टाटानगर में डॉग स्क्वायड का निरीक्षण कर जरूरी सुझाव दिए। उन्होंने लंबित मामलों की जांच पूरी करने के साथ वारंटियों को पकड़ने का भी आदेश दिया। स्टेशन पोस्ट में डीआईजी ने सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन भी किया।

सुरक्षा के सवालों का सामना

दरअसल, आफताब की गोली मारकर हत्या के बाद रेल क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इसे देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस के साथ मिलकर रेलवे यार्ड एवं रेल लाइन को सुरक्षित बनाने में जुटी है। इससे पूर्व चक्रधरपुर मंडल आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जिला पुलिस के साथ बैठक की थी। इसके बाद से रेल लाइन के आसपास पैदल गश्त करने के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा

आरपीएफ के डीआईजी ने टाटानगर स्टेशन पर चक्रधरपुर के डीआरएम से मुलाकात की। इस दौरान स्टेशन, यार्ड और रेल लाइन की सुरक्षा पर दोनों पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई। इससे सुरक्षा उपकरण बढ़ाए जाने की उम्मीद जगी है। आरपीएफ के डीआईजी पी. शांता राम ने जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. एहतेशाम वकारिब एवं टाटानगर रेल एसपी अजीत कुमार से भी मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, ताकि भविष्य में बर्मामाइंस कैरेज कॉलोनी जैसी घटना रेल क्षेत्र में नहीं हो। मालूम हो कि यार्ड और रेल लाइन में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश पूर्व में ही आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट दे चुके हैं। इनमें से तीन कैमरे अभी स्टेशन पोस्ट की ओर से लगाए गए हैं।

सामान्य प्रश्न

आरपीएफ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या सुरक्षा उपाय किए हैं?
आरपीएफ के डीआईजी पी. शांता राम ने स्टेशन और ट्रेनों में चौकन्ने रहने और तकनीक का सहारा लेने के निर्देश दिए हैं।
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