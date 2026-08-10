आरपीएफ के डीआईजी ने टाटा में किया जवानों का सुरक्षा सम्मेलन
जमशेदपुर में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के आरपीएफ डीआईजी ने टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। सुरक्षा सम्मेलन में जवानों को यात्री सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही न करने के लिए बताया गया। उन्होंने डॉग स्क्वायड और अपराध शाखा की गतिविधियों की भी समीक्षा की और वारंटी गिरफ्तारी का आदेश दिया।
जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के आरपीएफ डीआईजी ने सोमवार को टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद पोस्ट में जवानों की सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया है। इससे पूर्व डीआईजी ने आरपीएफ के डॉग स्क्वायड टीम और क्राइम ब्रांच के कार्यों का जायजा लिया है। डीआईजी ने जवानों से कहा कि यात्री सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही नहीं करें। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होगी। उन्होंने रेल संपत्ति चोरी एवं आरोपियों के गिरफ्तारी के रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया और वारंटी को पकड़ने का आदेश दिया।
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