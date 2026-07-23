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ट्रेन से मोबाइल छिनतई करने वाला दो बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत हाजीपुर आरपीएफ की टीम ने ट्रैक पर मोबाइल छिनने की कोशिश कर रहे एक बदमाश नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से दो सैमसंग मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसे उसने पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर पैसेंजर ट्रेन से छीना था।

ट्रेन से मोबाइल छिनतई करने वाला दो बदमाश गिरफ्तार

ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत हाजीपुर आरपीएफ की टीम ने बुधवार को ट्रेन से मोबाइल छिनतई कर भाग रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश वैशाली जिला निवासी नीतीश कुमार बताया गया है। इस संबंध में आरपीएफ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि आरपीएफ पोस्ट हाजीपुर ओपी भगवानपुर की टीम ने द्वारा बुधवार की देर रात 11:30 बजे भगवानपुर रेलवे स्टेशन पर गश्ती किया जा रहा था। इसी दौरान टीम ने ट्रेन से मोबाइल छिनतई कर भाग रहे एक बदमाश को दबोच लिया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से आरपीएफ ने दो सैमसंग मोबाइल एवं एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

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पूछताछ में क्रम में अभियुक्त ने बताया कि उसने पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर पैसेंजर से एक यात्री का मोबाइल छीना था। -घनश्याम कुमार

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