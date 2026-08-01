रूट डायवर्जन लागू, सड़कों पर आई पुलिस

बदायूं, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के चलेत शुक्रवार शाम बदायूं-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। रात आठ बजे रूट डायवर्जन लागू होते ही पुलिस कर्मी सड़कों पर आ गये। चिह्नित किये प्वांटर पर बेरीकेडिंग कर वाहनों को डायवर्जन शुरू कर दिया। रूट डायवर्जन लागू होते ही वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़। पुलिस के मुताबिक यह डायवर्जन सोमवार रात आठ बजे तक लागू रहेगा। सावन माह में कांवड़यात्रा के दौरान हर शुक्रवार से सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही दूसरे सोमवार 10 अगस्त के अगले दिन महाशिवरात्रि के चलते 11 अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। शुक्रवार से लागू हुए पहले रूट डायवर्जन के लिए कांवड़रूट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि कछला की ओर कांवड़ियों के अलावा और किसी के भी वाहन नहीं जाएंगे.