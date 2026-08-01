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रूट डायवर्जन लागू, सड़कों पर आई पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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सावन के पहले सोमवार के लिये जल लेने कांवड़ियों के निकलने पर रूट डायवर्जन लागू होने के बाद हाईवे पर बेरीकेडिंग कर तैनात पुलिस कर्मी।

रूट डायवर्जन लागू, सड़कों पर आई पुलिस

बदायूं, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के चलेत शुक्रवार शाम बदायूं-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। रात आठ बजे रूट डायवर्जन लागू होते ही पुलिस कर्मी सड़कों पर आ गये। चिह्नित किये प्वांटर पर बेरीकेडिंग कर वाहनों को डायवर्जन शुरू कर दिया। रूट डायवर्जन लागू होते ही वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़। पुलिस के मुताबिक यह डायवर्जन सोमवार रात आठ बजे तक लागू रहेगा। सावन माह में कांवड़यात्रा के दौरान हर शुक्रवार से सोमवार रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही दूसरे सोमवार 10 अगस्त के अगले दिन महाशिवरात्रि के चलते 11 अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा। शुक्रवार से लागू हुए पहले रूट डायवर्जन के लिए कांवड़रूट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि कछला की ओर कांवड़ियों के अलावा और किसी के भी वाहन नहीं जाएंगे.

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सावन माह में किस-किस तारीख को रहेगा रूट डायवर्जन

- सावन का पहला सोमवार- 03 अगस्त को है इसलिए 31 जुलाई से तीन अगस्त रात आठ बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा।

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- सावन माह का द्वितीय सोमवार- 10 अगस्त को है इसलिए सात अगस्त से रूट डायवर्जन होगा और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के चलते यह डायवर्जन 11 अगस्त को रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।

- सावन माह का तृतीय सोमवार- 17 अगस्त को है इसलिए 14 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

- सावन माह का चथुर्थ सोमवार- 24 अगस्त को है इसलिए 21 अगस्त से रूट डायवर्जन प्रभावी रहेगा।

कांवड़यात्रा के लिए इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

डीएम

9454417525

एसएसपी

9454400252

सीएमओ बदायूं

80051 92645

एडीएम प्रशासन

9454415831

एसपी सिटी

9454401022

सीओ उझानी

94 54 401317

सीओ सिटी

9454401316

सीओ यातायात

9454401317

प्रभारी यातायात

8218940661

उझानी कोतवाल

9454401317

कछला चौकी प्रभारी

6392780947

कंट्रोल रूम

9454402956

सामान्य प्रश्न

बदायूं में रूट डायवर्जन कब लागू किया गया?
बदायूं में रूट डायवर्जन सावन के पहले सोमवार के चलते शुक्रवार शाम को लागू किया गया।
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