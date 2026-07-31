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रूट डायवर्जन शुरू, गंगा एक्सप्रेस-वे पर तैनात की गई खाकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा रूट डायवर्जन आज से शुरू हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर पुलिस की तैनाती की गई है। सीओ राहुल कुमार यादव ने बताया कि सावन माह में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आएंगे। नए रूट प्लान के तहत विभिन्न जनपदों से वाहन मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

रूट डायवर्जन शुरू, गंगा एक्सप्रेस-वे पर तैनात की गई खाकी
रूट डायवर्जन शुरू, गंगा एक्सप्रेस-वे पर तैनात की गई खाकी

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा जारी किया गया रूट डायवर्जन आज से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर अधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर आ गया है। गंगा एक्सप्रेस-वे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि डायवर्जन वाले वाहनों को यहीं से गुजारा जाएगा। ऐसे में शहर या हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को घर से निकलने से पहले अपना मार्ग जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि बदले हुए रूट के कारण उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। सीओ राहुल कुमार यादव ने बताया कि सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर आज शाम से हाईवे पर रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गंगा पार के विभिन्न जनपदों से शिव भक्त सावन के हर सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में शुक्रवार की रात से ही गंगा नगरी में उनका आगमन होगा। ऐसे में रूट डायवर्जन किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली बार बने गंगा एक्सप्रेस-वे पर यातायात अस्थायी थाना बनाया गया है। यहां ही अलग अलग जनपदों के लिए वाहनों को भेजा जाएगा.

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क्या है रूट डायवर्जन प्लान

1 - दिल्ली/गाजियाबाद की ओर से आकर अमरोहा की ओर जाने वाले हल्के वाहन हापुड़ से सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माईल स्टोन- मेरठ 32.5 किमी. से) यू-टर्न लेकर हसनपुर गंवा कट (अमरोहा ) के रास्ते होकर अपने-अपने गंतव्य स्थान को जायेगें।

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2 - दिल्ली, गाजियाबाद की ओर से आकर अमरोहा की ओर जाने वाले हल्के वाहन हापुड़ से सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माईल स्टोन- मेरठ 32.5 किमी. से) यू-टर्न लेकर सम्भल कट (सम्भल) के रास्ते होकर अपने-अपने गंतव्य स्थान को जायेगें।

3 - मुरादाबाद से आकर गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाला हल्के वाहन चन्दौसी, सम्भल कट (जनपद सम्भल से वाया गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए सिम्भावली कट (हापुड़) के रास्ते होकर एनएच 9 से अपने गन्तव्य को जायेंगें।

4- अमरोहा व गजरौला की ओर से आकर हापुड़ गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाले हल्के वाहन गजरौला से हसनपुर गवा कट से गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए सिम्भावली कट (हापुड़) के रास्ते होकर एनएच 9 से अपने गन्तव्य को जायेंगें।

5 - सम्भल से गाजियाबाद और दिल्ली जाने वाले हल्के वाहन सम्भल-अनुपशहर रोड कट से गंगा एक्सप्रेस वे से होकर सिम्भावली हापुड़ से होकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जायेगें।

6- हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर से आकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार व देहरादून की ओर जाने हल्के वाहन छिजारसी टोल प्लाजा से निजामपुर फ्लाई ओवर, सोना पम्प फ्लाई ओवर, थाना हापुड़ देहात के सामने से नीचे उतरकर ततारपुर चौराहा, टियाला अन्डर पास से किठौर, परिक्षितगढ, मवाना, बहसूमा होते हुए गन्तव्य को जायेंगे।

7 - मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले सभी प्रकार के हल्के वाहन जनपद मेरठ से टियाला, किठौर मवाना, बहसूमा, मीरापुर, बिजनौर, छजलैट होते हुए मुरादाबाद/अपने गन्तव्य को जायेंगें।

8- मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद की ओर जाने वाले हल्के वाहन टियाला, ततारपुर चौराहा होते हुये सोना फ्लाई ओवर, निजामपुर फ्लाई ओवर, छिजारसी टोल प्लाजा होते हुये गाजियाबाद, दिल्ली को जायेगें।

9. ब्रजघाट से जल लेकर अमरोहा/मुरादाबाद/रामपुर/बरेली की ओर जाने वाले कांवडिय़ां एनएच-09 की निर्धारित दक्षिणी लेन से जायेंगे। डिवाईडर की दूसरी तरफ लेन पर आने जाने वाले हल्के व आवश्यक सेवा वाले वाहन ही चलेंगे।

10. ब्रजघाट से जल उठाकर हापुड़, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर की ओर जाने वाले कांवडिय़ां ब्रजघाट से एनएच-9 की निर्धारित दक्षिणी पटरी से जायेंगे। डिवाईडर की दूसरी तरफ आने जाने वाले हल्के व आवश्यक सेवा वाले वाहन ही चलेंगे।

11. मेरठ से बुलन्दशहर की ओर जाने वाले हल्के छोटे वाहन टियाला, ततारपुर चौराहा होते हुवे सोना फ्लाई ओवर से निर्धारित लेन में आने जाने वाले मार्ग से होकर बुलन्दशहर जायेगें।

12. बुलन्दशहर से मेरठ की ओर जाने वाले हल्के छोटे वाहन निर्धारित लेन से आकर सोना फ्लाई ओवर से एनएच-09 पर चढक़र कोतवाली देहात के सामने से बायीं तरफ उतरकर ततारपुर चौराहा होते हुए टियाला से होकर मेरठ जायेगें।

वन-वे यातायात व्यवस्था

धीरखेड़ा, मेरठ-हापुड बार्डर से चौकी साइलो प्रथम तक (कांवड़ मार्ग बांयी लाईन)

फ्रीगंज रोड से तहसील चौपला, सोना पेट्रोल पम्प होते हुये बुलन्दशहर-हापुड़ बार्डर तक (कांवड़ मार्ग बांयी लाईन)

ब्रजघाट से बक्सर अंडर पास तक (कांवड़ मार्ग बांयी लाईन)

बक्सर अंडरपास सिम्भावली से बाबूगढ़ पुराना हाइवे, ततारपुर चौराहा, तहसील चौराहा से सबली तक (कांवड़ मार्ग बांयी लाईन)

कांवड़ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाले वैकल्पिक रूट प्लान-

यदि साइलो प्रथम, मेरठ तिराहा या तहसील चौराहा पर कोई समस्या आने पर कांवडिय़ों को साईलो द्वितीय से असौडा़, टियाला अंडरपास होते हुये एनएच 334 का प्रयोग करते हुए ततारपुर की ओर निकाला जायेगा।

इस प्रकार रहेगा भारी वाहनों का डायवर्जन

एक- दिल्ली/गाजियाबाद की ओर से आकर अमरोहा की ओर जाने वाले भारी वाहन हापुड़ से सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माईल स्टोन- मेरठ 32.5 किमी से) यू-टर्न लेकर हसनपुर गांव कट (जनपद अमरोहा क्षेत्र) के रास्ते होकर अपने-अपने गंतव्य स्थान की जाएंगें।

दो- दिल्ली गाजियाबाद की ओर से आकर अमरोहा की ओर जाने वाले भारी वाहन हापुड़ से सिम्भावली कट से गंगा एक्सप्रेसवे पर (माईल स्टोन- मेरठ 32.5 किमी से) यू-टर्न लेकर संभल कट (जनपद संभल) के रास्ते होकर अपने-अपने गंतव्य स्थान को जाएंगें।

तीन.-मुरादाबाद से आकर गाजियाबाद दिल्ली की ओर जाने वाला भारी वाहन चंदौसी, संभल कट (जनपद संभल से बाया गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए सिम्भावली कट (जनपद हापुड़) के रास्ते होकर एनएच 9 से अपने गंतव्य को जाएंगे।

चार- अमरोहा व गजरौला की ओर से आकर हापुड़ गाजियाबाद, दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहन गजरौला से हसनपुर गांव कट से गंगा एक्सप्रेसवे से होते हुए सिम्भावली कट (जनपद हापुड़) के रास्ते होकर एनएच09 से अपने गंतव्य को जाएंगे।

पांच- संभल से गाजियाबाद/ दिल्ली जाने वाले भारी वाहन संभल-अनुपशहर रोड कट से गंगा एक्सप्रेसवे से होकर सिम्भावली हापुड़ से होकर अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगें।

छह- हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर से आकर मेरठ, मुजफ्फरनगर सहारनपुर, हरिद्वार व देहरादून की ओर जाने भारी वाहन छिजारसी टोल प्लाजा से निजामपुर फ्लाई ओवर, सोना पंप फ्लाईओवर, थाना हापुड़ देहात के सामने से नीचे उतरकर ततारपुर चौराहा, टियाला अंडरपास से किठौर, परिक्षितगढ़, मवाना, बहसूमा होते हुए गंतव्य को जाएंगे।

सात- मेरठ से मुरादाबाद जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन जनपद मेरठ से टियाला, किठौर मवाना, बहसूमा, मीरापुर, बिजनौर, छजलैट होते हुए मुरादाबाद/अपने गंतव्य को जाएंगे।

आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक मार्ग

यदि यातायात डायवर्जन के समय कोई अपरिहार्य/अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होती है तो आंशिक रूप से पूर्व की भांति निम्नवत यातायात डायवर्जन लागू किया जायेगा।

दिल्ली व जनपद गाजियाबाद की ओर से आकर मुरादाबाद बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन लालकुआं से दादरी, सिकंदराबाद होते हुए तथा डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए दादरी जीटी रोड उतरकर सिकदराबाद, जनपद बुलन्दशहर, नरोरा, बबराला, बहजोई, चन्दौसी होते हुए मुरादाबाद जाएंगे। यदि कोई भारी वाहन किसी कारणवश डासना से छिजारसी टोल प्लाजा पर आता है तो ऐसे वाहनों को यूटर्न कराकर वापस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्जन कब शुरू होगा?
रूट डायवर्जन आज से शुरू होगा।
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