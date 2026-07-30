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कांवड़ यात्रा: आज सुबह 8 बजे से बदलेगा ट्रैफिक रूट, भारी-हल्के वाहनों का डायवर्जन लागू

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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कांवड़ यात्रा: आज सुबह 8 बजे से बदलेगा ट्रैफिक रूट, भारी-हल्के वाहनों का डायवर्जन लागूकांवड़ यात्रा: आज सुबह 8 बजे से बदलेगा ट्रैफिक रूट, भारी-हल्के व

कांवड़ यात्रा: आज सुबह 8 बजे से बदलेगा ट्रैफिक रूट, भारी-हल्के वाहनों का डायवर्जन लागू

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस व यातायात विभाग द्वारा जारी रूट डायवर्जन प्लान शुक्रवार सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा। इसके चलते शहर व आसपास के प्रमुख मार्गों पर भारी और हल्के वाहनों का संचालन परिवर्तित मार्गों से किया जाएगा। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए चार चरणों में चरणबद्ध तरीके से डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पहला चरण 31 जुलाई की सुबह 8 बजे से 3 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक रहेगा। ​दूसरा चरण (शिवरात्रि विशेष) 7 अगस्त की सुबह 8 बजे से 13 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक रहेगा। ​तीसरा चरण 14 अगस्त की सुबह 8 बजे से 17 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक और ​चौथा चरण 21 अगस्त की सुबह 8 बजे से 25 अगस्त की रात्रि 8 बजे तक रहेगा। एसपी सिटी ने लोगों से अपील की है कि ​यात्रा के दौरान असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें और निर्धारित परिवर्तित मार्गों का ही प्रयोग करें। आक्समिक और आवश्यक सेवाओं के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात रहेगा。

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रूट डायवर्जन प्लान

- दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद से मुरादाबाद, बरेली व सम्भल जाने वाले वाहन: डासना, छिजारसी, हापुड़ के खुडलिया कट से गंगा एक्सप्रेस-वे पर मेरठ की ओर चढ़कर 32.50 किमी माइलस्टोन से टर्न लेकर मंगरोली (अमरोहा) व खिरनी कट (सम्भल) होते हुए बरेली/रामपुर की ओर निकलेंगे। (वापसी का मार्ग भी इसी क्रमानुसार रहेगा)।

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​- बुलंदशहर से मुरादाबाद, सम्भल व बरेली मार्ग: वाहन बुलंदशहर से शिकारपुर, डिबाई, नरौरा होते हुए सम्भल, अमरोहा और बरेली जाएंगे।

​- अलीगढ़ से सम्भल व बरेली जाने वाले वाहन अलीगढ़, छतारी, डिबाई, नरौरा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

​- अलीगढ़ से मेरठ व हापुड़ जाने वाले भारी वाहन अरनियां, खुर्जा बाईपास, बुलंदशहर बाईपास, सिकंदराबाद (जोखाबाद चौकी), कोट गांव, ईस्टर्न पेरिफेरल, डासना, छिजारसी होते हुए किठौर-मेरठ जाएंगे।

- ​मेरठ/हापुड़ से अलीगढ़ जाने वाले भारी वाहन:किठौर, टियाला मोड़, ततारपुर, एनएच-09, छिजारसी, डासना, ईस्टर्न पेरिफेरल, सिकंदराबाद बाईपास, खुर्जा होते हुए अलीगढ़ जाएंगे। वहीं ​हल्के वाहन गुलावठी बाईपास, मिठ्ठेपुर तिराहा, जैनपुर तिराहा, भूर चौराहा, कोतवाली देहात, खुर्जा बाईपास होकर अलीगढ़ जाएंगे।

- ​दिल्ली-गाजियाबाद से अलीगढ़ आने-जाने वाले वाहन: लाल कुआँ, दादरी, सिकंदराबाद (जोखाबाद), बुलंदशहर बाईपास व खुर्जा बाईपास होकर गुजरेंगे।

अनूपशहर जाने वाले भारी एवं हल्के कर्मिशियल वाहनों पर रोक

कोतवाली देहात क्षेत्र में अनूपशहर अड्डे से अनूपशहर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के भारी और हल्के कमर्शियल (व्यावसायिक) वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन कब लागू होगा?
रूट डायवर्जन प्लान शुक्रवार सुबह 8 बजे से लागू होगा।
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Anil Sharma

लेखक के बारे में

Anil Sharma

शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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