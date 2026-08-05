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आरएसपी में क्षमता एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण में 160 ने लिया हिस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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राउरकेला इस्पात संयंत्र में विद्युत सुरक्षा और सामग्री प्रबंधन पर दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनका उद्देश्य कार्य दक्षता को बढ़ाना और सुरक्षित कार्यस्थल की संस्कृति को मजबूत करना था। महा प्रबंधक ने ज्ञान को कार्य में लागू करने और सुरक्षा खतरों की पहचान पर जोर दिया।

आरएसपी में क्षमता एवं दक्षता विकास प्रशिक्षण में 160 ने लिया हिस्सा

राउरकेला, संवाददाता राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) में परियेाजना निश्चय के अंतर्गत संचालित क्षमता एवं दक्षता विकास पहल के तहत ज्ञानार्जन एवं विकास (एल.एंड डी.) विभाग के गोपबंधु ऑडिटोरियम में विद्युत सुरक्षा तथा सामग्री प्रबंधन विषयों पर अनिवार्य दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संयंत्र के विभिन्न विभागों से लगभग 160 प्रतिभागियों ने शामिल थे, जिनमें अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं संविदा पर्यवेक्षक भी भाग लिये। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों की कार्य दक्षता में वृद्धि करना तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता महा प्रबंधक (एस.ई.डी.) अबकास बेहेरा ने की। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान को दैनिक कार्य व्यवहार में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने प्रतिभागियों से लाइन ऑफ फायर से संबंधित संभावित खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने, उनके संभावित दुष्परिणामों को समझने तथा ऐसे जोखिमों को समाप्त करने के लिए प्रभावी निवारक एवं सुधारात्मक उपाय अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने भविष्य में आयोजित होने वाले दक्षता विकास कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों से अपने सुझाव एवं फीडबैक साझा करने का भी आग्रह किया। मटेरियल हैंडलिंग विषय पर सत्र का संचालन उप प्रबंधक (एच.एस.एम.-2)भक्तहरि महापात्र ने किया। उन्होंने सुरक्षित सामग्री प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से लाइन ऑफ फायर से जुड़े खतरों पर चर्चा की। उन्होंने इन जोखिमों के कारणों, संभावित प्रभावों तथा उनसे बचाव के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक निवारक उपायों की जानकारी दी, जिससे कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। विद्युत सुरक्षा विषय पर सत्र सहायक महा प्रबंधक (पी.डी.) डी.जी.सेठी द्वारा लिया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को विद्युत संबंधी जोखिमों, सुरक्षित कार्य पद्धतियों, पूर्व में हुई घटनाओं से प्राप्त सीख तथा विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान कार्य करते समय बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक (एल.एंड डी.) ज्योतिर्मयी राउतिया तथा सहायक प्रबंधक (सुरक्षा) प्रज्ञा नाथ ने किया।

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