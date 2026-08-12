अंतरराज्यीय साइबर ठग के गिरोह का पर्दाफाश, देवघर के चार गिरफ्तार
राउरकेला पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके चार आरोपी झारखंड के देवघर से गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह ने करीब 3.5 करोड़ रुपये का ठगा है और उनके पास से 47 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इस मामले में 31 विभिन्न थानों में केस दर्ज हैं।
राउरकेला। राउरकेला पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इसमें शामिल झारखंड के देवघर के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में शामिल एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार जेल भेज चुकी है। साइबर ठगों ने करीब साढे तीन करोड़ रुपये का चूना लगाया है, यह राशि बढ़ भी सकती है। गिरोह के खिलाफ देश भर के विभिन्न थाना में 31 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 47 लाख की संपत्ति जब्त की है। इनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 24,900 रुपये कैश, पांच मोबाइल फोन, पांच एटीएम कार्ड, एक स्कार्पियों सहित अन्य सामान बरामद किये गये हैं।
एसपी नितेश बाघवानी ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि राउरकेला के उदितनगर थाना में छह अगस्त को एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पीएम किसान योजना का फर्जी एपीके फाईल्स बना कर पीड़ित के एकाउंट से राशि निकासी की गई थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान झारखंड के गिरिडीह जिले के पर्वतपुर थाना क्षेत्र के तिलक महतो के पुत्र ज्योतिष वर्मा (25) को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस मामले में संलिप्त देवघर के विकास कुमार माझी(29), प्रदीप कुमार (24), सुरज कुमार (24) और देवघर के ही मनीष कुमार यादव (26) को गिरफ्तार किया। सपी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठगों के खिलाफ देश भर के विभिन्न थाना में 31 मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों की करीब 47 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि जांच में पता चला है कि साइबर ठगों ने करीब साढे तीन करोड़ रुपये का चूना लगाया है। पीएम किसान योजना का फर्जी एपीके फाइल्स बना कर भेजा जाता था। इसके बाद पीड़ित द्वारा जब एप्स को अपने मोबाइल में लोड किया जाता था, तो इसके बाद उसके फोन से यूपीआई एकाउंट और एटीएम के माध्यम से तथा क्यूआरकोड इस्तमाल कर राशि की निकासी कर ली जाती थी। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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