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साउथ बिहार एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास कोच का एसी काम नहीं करने से भड़के यात्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी कोच एच-1 खराब होने से राउरकेला स्टेशन पर हंगामा हुआ। यात्री मरम्मत की मांग करने लगे, जिससे ट्रेन 5.16 से 6.30 बजे तक अटकी रही। रेल अधिकारियों ने टाटानगर स्टेशन पर सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन ट्रेन लगभग 4 घंटे लेट पहुंची।

साउथ बिहार एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास कोच का एसी काम नहीं करने से भड़के यात्री

दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी कोच एच-1 खराब होने से शनिवार को राउरकेला स्टेशन पर हंगामा हो गया। यात्री फर्स्ट एसी कोच में तत्काल सुधार की मांग कर रहे थे। यात्रियों के भड़कने की सूचना पर आरपीएफ के साथ विभिन्न विभागों के रेल अधिकारी ट्रेन के पास पहुंचे और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराया, लेकिन एसी ठीक नहीं हुआ। फर्स्ट एसी कोच में सुधार नहीं होने पर यात्री कोच बदलने की मांग करने लगे। इससे यात्रियों के हंगामे के कारण ट्रेन 5.16 बजे से शाम 6.30 बजे तक राउरकेला स्टेशन पर खड़ी होने से लेट होने लगी। हालांकि, रेल अधिकारियों ने टाटानगर स्टेशन पर सुधार या फिर अतिरिक्त कोच लगाने का आश्वासन देकर ट्रेन को राउरकेला से आगे बढ़ा दिया।

इसके साथ ही चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय और टाटानगर स्टेशन को भी साउथ बिहार एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में खराबी की सूचना दी गई, ताकि आगे यात्रियों को परेशानी न हो। इधर, साउथ बिहार एक्सप्रेस निर्धारित समय से करीब 4 घंटे लेट से टाटानगर स्टेशन पहुंची, जहां रेल अधिकारी और कर्मचारी फर्स्ट एसी कोच काटकर सेकेंड एसी कोच लगाने को तैयार थे। फर्स्ट एसी के बदले सेकेंड एसी लगाने का यात्रियों ने विरोध किया था लेकिन कोच की उपलब्धता नहीं होने के कारण यात्रियों ने फिर चुप्पी साध ली और ट्रेन आरा के लिए रवाना हो गई।

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