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राउरकेला-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा 10 अगस्त को राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द करने की घोषणा की गई है। ट्रेन के रद्द होने से राउरकेला, झारसुगुड़ा और संबलपुर के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

राउरकेला-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अगस्त को रद्द करने की घोषणा की गई है। परिचालन सबंधी कार्य के लिए ट्रेन नंबर 22830/22840 राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अगस्त को रद्द रहेगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस के रद्द रहने से राउरकेला, झारसुगुड़ा, संबलपुर इत्यादि स्टेशनों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना होगा।

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