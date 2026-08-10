राउरकेला-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द
चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा 10 अगस्त को राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द करने की घोषणा की गई है। ट्रेन के रद्द होने से राउरकेला, झारसुगुड़ा और संबलपुर के यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर चलने वाली राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अगस्त को रद्द करने की घोषणा की गई है। परिचालन सबंधी कार्य के लिए ट्रेन नंबर 22830/22840 राउरकेला-भुवनेश्वर-राउरकेला इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अगस्त को रद्द रहेगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस के रद्द रहने से राउरकेला, झारसुगुड़ा, संबलपुर इत्यादि स्टेशनों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना होगा।
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