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नवाचार, संगठनात्मक विस्तार को दिशा देगा ‘आधारशिला’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में 1000 रोटेरियन के साथ 'आधारशिला' सम्मेलन होगा। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में रोटरी अंतरराष्ट्रीय के अध्यक्ष ओलायिंका बाबालोला भी मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन संगठनात्मक विस्तार, नेतृत्व और सेवा भावना को नई दिशा देगा। विशेष सत्र के साथ एक 70 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया गया है।

नवाचार, संगठनात्मक विस्तार को दिशा देगा ‘आधारशिला’

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 3120 के आतिथ्य में होने वाले बहुमंडलीय सम्मेलन ‘आधारशिला’ नवाचार और संगठनात्मक विस्तार को नई दिशा देगा। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को दिन में 2 बजे इसका आयोजन होगा। लगभग 1000 रोटेरियन सहभागिता करेंगे। रोटरी अंतरराष्ट्रीय के अध्यक्ष नाइजीरिया निवासी ओलायिंका बाबालोला की मौजूदगी खास होगी। महमूरगंज स्थित एक होटल में मंगलवार शाम पत्रकारों को यह जानकारी रोटरी सेंट्रल के पदाधिकारियों ने दी। मंडलाध्यक्ष पूनम गुलाटी और क्लब की अध्यक्ष डॉ. रितु गर्ग ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य रोटरी दिग्गजों की उपस्थिति में यह केवल एक सदस्यता सम्मेलन नहीं, बल्कि रोटरी की सेवा भावना, नेतृत्व, नवाचार और संगठनात्मक विस्तार को नई दिशा देने वाला प्रेरक मंच होगा।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में रोटरी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और निदेशक मुरूगनंदम, निदेशक निर्वाचित बासुदेव गोल्यान समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और नेपाल से रोटरी सदस्य और पदाधिकारी भाग लेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज जाजोदिया और सचिव अजय गौतम ने बताया कि सम्मेलन में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 70 सदस्यीय आयोजन समिति बनी है।

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