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रोटरी क्लब ऑफ आगरा ने 450 पौधे रोपित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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रोटरी क्लब आगरा ने एडीए हाईट्स फतेहाबाद रोड पर पौधरोपण शिविर का आयोजन किया। क्लब अध्यक्ष गुंजन गिरीश सिंह ने बताया कि 450 पौधे लगाए गए हैं। क्लब ने साल के अंत तक 2000 से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। पूर्व अध्यक्षों ने पौधों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

रोटरी क्लब ऑफ आगरा ने 450 पौधे रोपित किए

रोटरी क्लब ऑफ आगरा की ओर से एडीए हाईट्स फतेहाबाद रोड पौधरोपण शिविर लगाया गया। क्लब अध्यक्ष गुंजन गिरीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी 450 पौधे हाल ही में लगाए गए हैं। कम्युनिटी सर्विस डायरेक्टर एवं पूर्व अध्यक्ष योगेश जिंदल ने हरित आगरा का नारा देते हुए कहा की साल के अंत तक लगभग 2000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाने का क्लब ने संकल्प लिया है। पूर्व अध्यक्ष दिगंबर सिंह धाकरे औऱ पूर्व अध्यक्ष नीलू धाकरे ने पेड़ों को जिंदा रखने को हर हरसंभव प्रयास करेंगे। पूर्व अध्यक्ष केशवदत्त गुप्ता ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि हरित क्रांति के लिए अभी हमें बहुत बड़े कार्य करने होंगे।

इस अवसर पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष आरएल भारद्वाज एवं उपाध्यक्ष विवेक गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता और गिरीश सिंह ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया।

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