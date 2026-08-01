दिल के मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी की उम्मीद

जन्मजात या गंभीर एओर्टिक वाल्व रोग से पीड़ित बच्चों के लिए रॉस ऑपरेशन नई उम्मीद है। इसमें खराब वाल्व को हटाकर स्वस्थ पल्मोनरी वाल्व लगाया जाता है। यह तकनीक अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। पीजीआई के 39वें स्थापना दिवस पर सर्जरी की नई तकनीकों और अनुभव साझा किए गए।

जन्मजात या गंभीर एओर्टिक वाल्व रोग से पीड़ित बच्चों और युवाओं के लिए रॉस ऑपरेशन नई उम्मीद बनकर सामने आया है। इस तकनीक में मरीज के खराब वाल्व को हटाकर उसकी जगह उसी का स्वस्थ पल्मोनरी वाल्व लगाया जाता है। इससे मरीज का अपना वाल्व काम करता है। लंबे समय में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है। आधुनिक सर्जरी तकनीकों और प्रशिक्षित सर्जनों की मदद से ऐसे मरीजों का इलाज अब पहले से अधिक सुरक्षित और प्रभावी हो रहा है। शनिवार को पीजीआई के कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) विभाग के 39वें स्थापना दिवस समारोह मना। विभागाध्यक्ष डॉ. एसके अग्रवाल ने कहा कि कुछ मरीजों में वॉल्व खराब होने के साथ दिल की मुख्य रक्त वाहिका (एओर्टा) का हिस्सा भी छोटा या क्षतिग्रस्त होता है। ऐसे मरीजों का इलाज सामान्य सर्जरी से संभव नहीं होता।

एओर्टिक रूट एनलार्जमेंट एओर्टिक रूट एनलार्जमेंट में दिल की मुख्य रक्त वाहिका के शुरुआती हिस्से को बड़ा किया जाता है। ताकि सही आकार का नया वाल्व लगाया जा सके। वहीं एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट में खराब वाल्व के साथ एओर्टा का क्षतिग्रस्त हिस्सा भी बदला जाता है। इन जटिल ऑपरेशनों के लिए विशेष प्रशिक्षण और अनुभव जरूरी होता है। ऐसे प्रशिक्षण से युवा सर्जन नई तकनीक सीखते हैं। भविष्य में मरीजों का अधिक सुरक्षित, सटीक और बेहतर इलाज कर पाते हैं।

डॉ. शांतनु पांडेय की राय डॉ. शांतनु पांडेय ने कहा कि एओर्टिक रूट एनलार्जमेंट से छोटे एओर्टिक रूट वाले मरीजों में उपयुक्त आकार का वाल्व लगाया जा सकता है। वहीं एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट में वाल्व के साथ एओर्टा की जड़ भी बदली जाती है। उन्होंने कहा कि छोटे चीरे वाली सर्जरी से मरीज जल्दी स्वस्थ होते हैं। जहां संभव हो बच्चों में वाल्व बदलने के बजाय उसकी मरम्मत को प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम में डॉ. प्रसन्ना सिम्हा ने स्मृति व्याख्यान दिया। डॉ. राकेश नायक, डॉ. बुद्धादित्य चक्रवर्ती, डॉ. प्रदीप नारायण और डॉ. रविंदर सिंह राव ने आधुनिक वाल्व उपचार तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। मुख्य अतिथि एम्स नई दिल्ली के डॉ. वी देवगुरु रहे। समारोह में डॉ. पीके मित्तल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा गया। डॉ. ललित कपूर को आउटस्टैंडिंग एलुमनाई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देशभर के वरिष्ठ कार्डियक सर्जनों और प्रशिक्षु चिकित्सकों ने भाग लिया।

मरीजों को होगा फायदा -जटिल वाल्व सर्जरी अधिक सुरक्षित और प्रभावी होगी

-नई तकनीकों का लाभ प्रदेश के मरीजों तक पहुंचेगा

-प्रशिक्षित सर्जनों से इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी

-गंभीर दिल के मरीजों के सफल इलाज की उम्मीद बढ़ेगी।