दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 80 हजार ट्रांसफर कराए
फरीदाबाद में एक युवक को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर 80 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए और 50 लाख रुपये का चेक भरवाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर पांच खाली चेकों पर हस्ताक्षर कराए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
फरीदाबाद, अशेाक जैन। कोतवाली थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर युवक से 80 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने और 50 लाख रुपये का चेक लेने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर पांच खाली चेकों पर भी जबरन हस्ताक्षर कराए। उसने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। नाहर सिंह कॉलोनी निवासी 29 वर्षीय रोहित उपाध्याय ने शिकायत में बताया कि करीब चार साल पहले उसकी पड़ोस में रहने वाले ऑटो चालक हरकेश से दोस्ती हुई थी। हरकेश की बेटी को उसने अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
घटना की जानकारी
रोहित के अनुसार, 5 जुलाई को जन्मदिन पर वह हरकेश की बेटी के साथ एनआईटी-2 स्थित होटल गया था। वहां उक्त लड़की का भाई करण अपने दोस्त के साथ पहुंचा और विवाद किया। आरोप है कि बाद में हरकेश, करण और उसके दोस्त ने रोहित को जबरन ऑटो में बैठाकर शिव हरिजन कॉलोनी स्थित घर ले गए। वहां मारपीट कर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी गई।
आरोप और धन का लेन-देन
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसका मोबाइल लेकर पेटीएम से उक्त लड़की के खाते में 50 हजार और 30 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद घर से चेकबुक मंगवाकर 50 लाख रुपये का चेक भरवाया गया और पांच खाली चेकों पर भी हस्ताक्षर कराए गए।
पुलिस की कार्रवाई
रोहित ने बताया कि 13 जुलाई को अदालत में 6.50 लाख रुपये में समझौता हुआ था। रकम न देने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी गई। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए आरोपों, ऑनलाइन लेनदेन, चेक और समझौते की जांच की जा रही है।
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