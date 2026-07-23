मछली उत्पादन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर गढ़वा

मछली उत्पादन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर गढ़वा
फोटो संख्या दो: मत्स्य पालन में शामिल मत्स्य पालक गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में मछली उत्पादन
गढ़वा, प्रतिनिधि। जिले में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि गढ़वा मछली उत्पादन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। जिलांतर्गत विभिन्न सरकारी और निजी जलाशयों से 9 हजार टन से अधिक मछली का उत्पादन हो रहा हैं। जिलांतर्गत 98 विभिन्न सरकारी जलाशयों और 2400 निजी जलाशयों में मछली पालन होता है। विभिन्न डैम और जलाशयों में आधुनिक तकनीक केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन तेजी से बढ़ रहा है। इस अभिनव तकनीक ने जहां जिले में मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नये अवसर भी पैदा किये हैं।
गढ़वा में केज कल्चर की सबसे बड़ी सफलता का उदाहरण अन्नराज डैम है। यहां इन दिनों ताजी मछलियों की उपलब्धता बढ़ गयी है जो सीधे केज कल्चर के माध्यम से तैयार हो रही हैं। स्थानीय मछली पालकों और विक्रेताओं को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। अन्नराज डैम की सफलता से प्रेरित होकर मत्स्य विभाग ने अन्य जलाशयों पर भी काम तेज कर दिया है। चिनिया प्रखंड के चिरका डैम, मझिआंव के खजूरी डैम और पनघटवा डैम में केज कल्चर से मछली उत्पादन शुरू हो गया है। उनमें करीब 300 टन उत्पादन हो रहे हैं। जिलांतर्गत पीएमएमएसवाई योजना के तहत आधुनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य हो रहा है। मत्स्य पालन के साथ-साथ मछली को बाजार तक लाने ले जाने के लिए मछुआरों के बीच दो पिकअप सहित अन्य तरह के उपकरण का वितरण भी किया गया है। उक्त योजना के तहत पांच तालाब का निर्माण भी कराकर मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य चल रहा हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी धनराज आर कापसे ने बताया कि बड़े जलाशयों में मत्स्य पालन की विशाल संभावनाओं को देखते हुए विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। केज कल्चर ऐसी तकनीक है जो कम जगह और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली मछली उत्पादन की सुविधा देती है।गढ़वा जिले में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। दरअसल केज कल्चर मछली पालन की एक आधुनिक और गहन तकनीक है। उसमें मछलियों को डैम या बड़े जलाशयों में तैरते हुए जालीदार पिंजरों (केजों) के अंदर पाला जाता है। इन केजों में प्राकृतिक जल प्रवाह बना रहता है, जिससे मछलियों को पर्याप्त ऑक्सीजन और साफ पानी मिलता रहता है। यह नियंत्रित वातावरण होने के कारण मछलियों की देखभाल, भोजन प्रबंधन और हार्वेस्टिंग आसान हो जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गढ़वा मछली उत्पादन में सबसे आगे रहेगा। जिले के विभिन्न जलाशयों में सात हजार लाख बीज डाले जायेंगे। अगस्त महीने तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।
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