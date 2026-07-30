कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम, घुड़सवार दस्ता तैनात, जंगली क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी

चान्दन (बांका), निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का गुरुवार यानी आज से शुभारंभ हो गया है जिला प्रशासन ने कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया है। लाखों कांवरियों की सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों, संवेदनशील इलाकों तथा जंगली क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

इसके साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कच्ची कांवरिया पथ पर घुड़सवार पुलिस दस्ता भी लगातार गश्त करेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। गुरुवार सुबह चिहूंटजोर कैफेटेरिया परिसर में घुड़सवार पुलिस दस्ता पहुंच गया। इसके बाद जवानों ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घुड़सवार दस्ता विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी रखेगा, जहां वाहनों की पहुंच सीमित है या पैदल गश्त में अधिक समय लगता है। इससे जंगल से गुजरने वाले कांवरियों में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हुआ है।

समान्य निगरानी

प्रशासन की ओर से कच्ची कांवरिया पथ पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रमुख पड़ावों, धर्मशालाओं, सेवा शिविरों, कैफेटेरिया तथा भीड़भाड़ वाले स्थलों पर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की विशेष तैनाती की गई है। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी निगरानी रख रहे हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनी रहे। श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस की मोबाइल गश्ती टीम, क्विक रिस्पांस टीम तथा अन्य सुरक्षा इकाइयों को भी सक्रिय रखा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम पुलिसकर्मी अथवा नियंत्रण कक्ष को दें। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे मेला क्षेत्र में चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है ताकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।