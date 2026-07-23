24 घंटे में हाईवे लूटकांड का खुलासा, एक बदमाश गिरफ्तार
लूट में इस्तेमाल वैगनआर बरामद, तीन फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी अ अ अ
सासाराम, नगर संवाददाता। शिवसागर थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर हुए हाईवे लूटकांड का रोहतास पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार करते हुए लूट में प्रयुक्त वैगनआर कार भी बरामद कर ली है। वहीं, वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
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