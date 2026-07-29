दंपति को लूटने वाले दोषी को चार वर्ष का कारावास

बांदा। लूट के मामले मे दोषी को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 4 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जनपद हमीरपुर के खन्ना थाना क्षेत्र के कपसा गांव निवासी शिवपूजन सिंह ने थाना मटौंध मे 4 अप्रैल 2008 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि 28 मार्च 2008 को वह और उसकी पत्नी अपने डेढ़ साल के लड़के के साथ अपनी बाइक से ग्राम पिंडखर ससुराल से होकर अपने गांव कपसा आ रहे थे, तभी अछरौड़ गांव के अछरौड़ कपसा मार्ग पर सेठ कुआं के पास पहुंचा, तभी बांदा शहर की तरफ से बाइक सवार तीन व्यक्ति उसका पीछा कर रहे थे।

तीनों ने उसकी बाइक को धक्का देकर उसके सोने की चेन तथा दूसरे ने उसकी पत्नी के गले का मंगलसूत्र व हाथ में पहने तीन अगूठियां व उसकी जेब से 15000 रुपया लेकर बांदा की ओर भाग गए। अज्ञात में पुलिस ने मामला दर्ज कर मुल्जिमों की तलाश करती रही।पुलिस ने लूट मे शामिल शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से कुछ माल बरामद कर लिया।उसी ने दरोगा को बताया कि इस लूट मे चंद्रकांत व लोखू सिंह भी शामिल थे। विवेचक ने मामले का आरोप पत्र अदालत मे दाखिल किया।मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह ने जेल मे रहते हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।जिसमे उसको अदालत मे जेल मे बिताई गई अवधि मे तीस माह की सजा व जुर्माने से दंडित किया था।तत्पश्चात लोखू सिंह व चंद्रकांत की पत्रावली अलग करके सुनवाई की गई लेकिन इस मामले मे चंद्रकांत अभीतक अदालत मे हाजिर नही हुआ।अदालत ने उसे फरार दिखा दिया।केवल लोखू सिंह के मामले की सुनवाई अलग से की गयी।मामले की सुनवायी के दौरान 3 गवाह पेश किए गए।पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने लोखू सिंह को दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।