40.50 लाख की लूट मामले में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज

जसीडीह, प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभाघाट गांव के समीप इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यवसायी से 40.50 लाख रुपए, लैपटॉप और मोबाइल लूटने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को आरोपियों और वाहन की पहचान करने में सक्षम होने की बात कही है। पुलिस को दिए आवेदन में बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र निवासी एवं झिंगाझाल स्थित राइस मिल से जुड़े व्यवसायी विक्रम चौधरी ने बताया कि वह 28 जुलाई को कोलकाता से झिंगाझाल स्थित राइस मिल आया था। आठ अगस्त की सुबह करीब 10:15 बजे फैक्ट्री का काम पूरा करने के बाद वह अपने स्टाफ के साथ करीब 40.50 लाख रुपये और डेल कंपनी का लैपटॉप लेकर जसीडीह रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान टाभाघाट गांव के समीप सामने से पुलिस का बोर्ड लगा सफेद रंग का स्कॉर्पियो वाहन आया और उनकी मोटरसाइकिल को रोक दिया।

आरोपियों का परिचय

पुलिस को जानकारी देना

आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताया। पांच लोग वाहन से उतरे और व्यवसायी, उसके स्टाफ तथा रुपये से भरे बैग को जबरन स्कॉर्पियो में बैठा लिया। मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोड़ दिया गया। व्यवसायी के अनुसार उसने जब आरोपियों से पुलिस थाना चलने को कहा तो वे नाराज हो गए। इसके बाद जसीडीह के प्रेस खबर कार्यालय के समीप उसके स्टाफ को वाहन से उतार दिया गया और व्यवसायी को अकेले बिहार की ओर ले जाने लगे। कुछ दूरी के बाद स्कॉर्पियो को मुख्य सड़क से हटाकर कच्ची सड़क पर ले जाया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने व्यवसायी को धक्का देकर सुनसान स्थान पर उतार दिया और नकदी से भरा बैग, लैपटॉप तथा उसके और स्टाफ के मोबाइल लेकर फरार हो गए।स्कॉर्पियो का नंबर देख पुलिस को दी सूचना : पीड़ित ने बताया कि भागते समय वह स्कॉर्पियो का नंबर केवल 5282 तक देख सका। इसके बाद दूसरे मोबाइल से चंद्रमंडी थाना पुलिस को सूचना दी। चंद्रमंडी पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां बाद में जसीडीह पुलिस भी पहुंची। व्यवसायी ने टाभाघाट स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय के समीप घटनास्थल की पहचान की। आवेदन में वाहन के अंदर पुलिस जैसा डंडा और अन्य सामान रखे होने का भी उल्लेख किया गया है। व्यवसायी ने बताया कि उसके बगल में बैठे एक आरोपी की बांह पर टैटू बना हुआ था। उसने पुलिस को बताया कि सामने आने पर वह आरोपियों और वाहन को पहचान सकता है। पुलिस अब घटनास्थल, वाहन और आरोपियों से जुड़े सुरागों की जांच कर रही है。