स्कूल से खेलकूद सामग्री व अन्य सामान गायब
दोस्तपुर के पीएम श्री कम्पोजिट स्कूल में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दो कमरों के ताले तोड़कर, वैज्ञानिक और गणितीय किट, संगीत वाद्य यंत्र, और खेल सामग्री सहित कई कीमती सामान चुराए गए। चोरों ने विद्यालय में रखे फैन और इलेक्ट्रिक उपकरणों को तोड़ने की कोशिश भी की। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है।
दोस्तपुर, संवाददाता थाना क्षेत्र के पीएम श्री कम्पोजिट स्कूल पहाड़पुर वैश्य में चोरों ने दो कमरों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना में बच्चों के टीएलएम से संबंधित विज्ञान एवं गणित किट, संगीत वाद्य यंत्र, खेलकूद का सामान, खोजी बॉक्स सहित कई सामग्री चोरी हो गई। इनमें सोलर कार, साइंस प्रैक्टिकल के कुछ उपकरण, विद्युत बोर्ड, वायर आदि भी शामिल हैं।तहरीर के अनुसार चोरों ने विद्यालय में रखे सीलिंग फैन और आलमारी को भी तोड़ने का प्रयास किया। वहीं ट्रांजिस्टर, साउंड सिस्टम तथा अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों को बोरे में भरकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे सामान विद्यालय की बाउंड्री के पास ही छोड़कर फरार हो गए।
शनिवार सुबह विद्यालय का मुख्य गेट खुलने पर घटना की जानकारी हुई। इसके बाद 112 पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह ने बताया कि रविवार को प्रधानाध्यापक दूधनाथ की ओर से दी गई तहरीर पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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