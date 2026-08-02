लुटेरों के करीब पहुंची पुलिस,कई शातिर उठाए गए
रनियां कस्बे में रहने वाले टाइल्स ठेकेदार व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर साढ़े तीन लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण लूट के मामले में पुलिस बदमाशों के करी
कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां कस्बे में रहने वाले टाइल्स ठेकेदार और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर साढ़े तीन लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण लूट के मामले में पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच गई है। पुलिस ने कई शातिरों को उठाया है इनसे वारदात का बड़ा सुराग हाथ लगा है। पुलिस की टीमें अब बदमाशों की गिरफ्तारी की कवायद में जुटी हैं। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मकरंदपुर निवासी राजन कुमार टाइल्स लगाने का ठेके पर काम करता है। मौजूदा समय में वह रनियां कस्बे के श्याम सुंदर नगर में परिवार के साथ निवास कर रहा है। 20 जुलाई की रात में आधा दर्जन बदमाशों ने उसके घर में घुसकर ठेकेदार व उसकी पत्नी प्रेमलता के साथ मारपीटकर घायल करने के साथ ही उसके घर में पत्नी के ऑपरेशन के लिए अलमारी में रखे साढ़े तीन लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे।
मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। सीसी कैमरों के फुटेज तलाशने के साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। इसमें लुटेरों के तार कानपुर नगर से जुड़े मिलने के बाद पुलिस की टीमें दो दिन से लुटेरों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी लुटेरे पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि अब तक की छानबीन में बदमाशों के बाबत महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। बदमाशों को पकड़ने लिए पुलिस और एसओजी की टीमें छापेमारी कर रही है। उन्होंने जल्द ही घटना का खुलासा होने की उम्मीद जताई है।
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