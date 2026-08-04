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एक लाख के इनामी बदमाश ने छीनी पुलिस कर्मी की पिस्टल, मुठभेड़ में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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पिलखुवा क्षेत्र में एनएच 9 पर 85 लाख रुपये की डकैती में शामिल इनामी बदमाश ने पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश की। अस्पताल ले जाते समय उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग की, जिसमें उसे पैर में गोली लगी। वह गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

एक लाख के इनामी बदमाश ने छीनी पुलिस कर्मी की पिस्टल, मुठभेड़ में घायल
एक लाख के इनामी बदमाश ने छीनी पुलिस कर्मी की पिस्टल, मुठभेड़ में घायल

हापुड़ संवाददाता। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच 9 पर हुई 85 लाख रुपये की डकैती में फरार चल रहा एक लाख रुपये का इनामी बदमाश ने पुलिस कस्टडी में पेट दर्द का बहाना बनाकर भागने की साजिश रच दी। अस्पताल ले जाते समय शाति बदमाश ने पुलिस कर्मी की सरकारी पिस्टल छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने घेराबी कर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिसे पुलिस ने दबोच लिया और दरोगा से छीनी गई पिस्टल बरामद कर ली। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच 9 पर जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी की नई अनाज मंडी निवासी खल चूरी के थोक व्यापारी के मुनीम से बाइक और बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर 85 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस टीम ने इस वारदात का पर्दाफाश करते हुए 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अमरोहा जनपद के ग्राम सुलतानपुर थाना नौगांवा सादात निवासी इस्तकार फरार चल रहा था। जिस पर मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

गिरफ्तारी और भागने की कोशिश

सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि जनपद की स्वाट टीम ने फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी बदमाश इस्तकार को गिरफ्तार कर लिया था और आगामी कार्रवाई करने के लिए थाना पिलखुवा लेकर आई थी। थाना परिसर में पूछताछ के दौरान आरोपी इस्तकार ने अचानक पेट में तेज दर्द होने का बहाना बनाया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम तत्काल उसे चिकित्सीय परीक्षण और इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी।

फायरिंग की घटना

सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय जैसे ही पुलिस टीम जीएस फाटक से आगे पहुंची तो शातिर बदमाश ने पुलिसकर्मियों को झांसा दिया और अचानक एक पुलिसकर्मी की सरकारी सर्विस पिस्टल छीन ली। इसके बाद उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मौके से खेतों की ओर भागने लगा। गनीमत रही कि किसी पुलिस कर्मी के गोली नहीं लगी। अचानक हुई फायरिंग से पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। जिसमें पुलिस की एक गोली बदमाश इस्तकार के पैर में जाकर लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीनी गई सरकारी पिस्टल, कारतूस बरामद कर लिए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं। उसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस बदमाश ने अस्पताल ले जाते समय भागने की कोशिश क्यों की?
बदमाश ने पेट में तेज दर्द होने का बहाना बनाया और फिर पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर फायरिंग की।
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