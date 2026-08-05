भिंड से आगरा आ रही रोडवेज बस में मिले 8 यात्री बिना टिकट मिले
रोडवेज प्रशासन की कोशिशों के बावजूद ईदगाह डिपो की बस में 14 यात्रियों में से 8 बिना टिकट पाए गए। छापे के दौरान 3221 रुपये की पेनल्टी लगाई गई। विभागीय अधिकारी ने बताया कि आरोपी परिचालक की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह मामला विभाग में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है।
रोडवेज प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी चालक-परिचालक बिना टिकट यात्रियों को सफर कराकर प्रतिदिन हजारों रुपये का चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला ईदगाह डिपो का सामने आया है। 3 अगस्त को ईदगाह डिपो की बस नंबर यूपी 78 एलएन-2275 भिंड से यात्री भरकर आगरा के लिए चली थी। बस पर चालक भगवती प्रसाद एवं परिचालक अमित कुमार त्यागी मौजूद थे। बस में मात्र 14 यात्री थे। गोपनीय सूचना पर मुख्यालय लखनऊ चेकिंग दल के कपिल पचौरी, रंजीत सिंह, सत्यवीर सिंह ने बस पर भिंड के पास एक स्थान पर छापा मारा। बस के भौतिक निरीक्षण में बस में सवार 14 यात्रियों में से 8 यात्री बिना मिले।
निरीक्षकों ने परिचालक पर 3221 रुपये की पेनल्टी लगाई। इस घटना की चर्चा विभाग में तेजी से हो रही है। बस में 65 प्रतिशत विना टिकिट यात्री मिलने का मामला संगीन दिख रहा है। इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि आरोपी संविदा परिचालक अमित कुमार त्यागी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।
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