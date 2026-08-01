बांदा डिपो की बस में 21 यात्री बिना टिकट पकड़े, रूट के दो टीआई सस्पेंड
बांदा में रोडवेज चालक और परिचालक मिलकर उप्र परिवहन निगम को चूना लगा रहे थे। प्रयागराज से बांदा आ रही बस में 21 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। संविदा चालक और परिचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। दो टीआई को निलंबित किया गया है।
बांदा, कार्यालय संवाददाता। रोडवेज चालक परिचालक मिलकर उप्र परिवहन निगम को चूना लगा रहे हैं। प्रयागराज से बांदा आ रही रोडवेज बस में मुख्य सचल दल ने औचक छापा मारा तो बांदा डिपो की बस में 21 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए हैं। जिससे चालक परिचालक के रूट आफ कर संविदा समाप्ति की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं, रूट के दो टीआई सत्येंद्र मिश्रा व राहुल सिंह को सस्पेंड( निलंबित) कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद रोडवेज चालक परिचालकों में हड़कंप मचा है।
बिना टिकट यात्रा
30 जुलाई को बांदा डिपो की बस संख्या यूपी 78 जेटी 8729 को लेकर संविदा चालक साकेत मिश्रा व परिचालक अतुल पाल प्रयागराज से बांदा लौट रहे थे। लगातार डब्लूटी(बिना टिकट यात्रा) को लेकर मिल रही सूचनाओं के चलते परिवहन निगम की सचल दल के जीएम अमर नाथ सहाय व टीआई आशुतोष द्विवेदी ने बस को बांदा बबेरू मार्ग पर जारी जोराही के पास रोककर चेक किया। इसमें 21 यात्री बिना टिकट यात्रा पकड़े गए। आवश्यक कार्रवाई के बाद टीम वापस मुख्यालय लौट गई। चित्रकूट धाम मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक(आरएम) राम लवट ने बताया कि बिना टिकट यात्रा कराने पर एआरएम के स्तर से चालक परिचालक के रूट आफ कर संविदा समाप्ति कार्रवाई की चल रही है। वहीं बांदा बबेरू मार्ग के दो टीआई सत्येंद्र मिश्रा व राहुल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप पत्र जारी कर मामले की जांच की जाएगी।
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