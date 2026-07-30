रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल चैाथे दिन समाप्त

रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल बुधवार को चौथे दिन समाप्त हो गई। हड़ताल क्षेत्रीय प्रबंधक की हठधर्मिता के खिलाफ थी। प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर आश्वासन दिया कि संगठन की मांगों को पूरा किया जाएगा। कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। रोडवेज कर्मियों की भूख हड़ताल बुधवार को चौथे दिन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा फोन पर आश्वासन दिए जाने के بعد समाप्त हो गई। क्षेत्रीय प्रबंधक की हठधर्मिता, कर्मचारियों का शोषण व उत्पीड़न के विरोध में हड़ताल चल रही थी।

कर्मचारियों का अनशन प्रदेश उपाध्यक्ष व क्षेत्रीय संरक्षक राघवेन्द्र सिंह एवं प्रदेश महामंत्री हर्ष गौतम लगातार चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल थे। बुधवार को गोरखपुर से आये प्रदेश उपमहामंत्री रमापति त्रिपाठी एवं नोएडा से आये प्रदेश संयुक्त मंत्री रविशंकर मिश्रा अनशन स्थल पर पूरे दिन के व्रत उपवास में रहे। अनशन स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों व श्रमिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शाम साढ़े पांच बजे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुशवाहा ने फोन पर भूख हड़ताल समाप्त कराई। पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के प्रदेश संरक्षक विधायक, गोविन्द नगर कानपुर सुरेन्द्र मैथानी से वार्ता के बाद आदेश दिया है कि क्रमिक अनशन व भूख हड़ताल को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, अब संगठन की मांगों को पूरा कराने की जिम्मेदारी उनकी है।

मुख्यमंत्री से बातचीत वे मुख्यमंत्री से मिलकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई व स्थानांतरण/निलम्बन की कार्रवाई भी कराएंगे, और कर्मचारियों का शोषण भी समाप्त कराएंगे। जिसके जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई गई। इस दैारान वरुण मिश्रा, महेश पाठक, रामसेवक गुप्ता, मधुकर मिश्रा आदि मौजूद रहे।

कर्मचारियों की मांगे - खुलेआम डग्गामारी की दशा में कर्मचारियों पर लोड फैक्टर का दबाव न डाला जाए और न ही उनकी कटौती या उन्हें रुट आफ कर कार्य से हटाया जाए। सघन रुट चैकिंग कराकर डब्ल्यूटी की दशा में कठोर कार्रवाई की जाए।

- उपस्थित होने वाले सभी चालक परिचालक की गेट पर ही सीसीटीवी के सामने वायोमेट्रिक उपस्थिति लिया जाना सुनिश्चित कराया जाए और पूरे दिन उपस्थित कर्मचारियों को अनुपस्थित न दिखाकर उपस्थित दिखाया जाए।

- छोटी-छोटी बातों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं पूरे वर्ष बड़े पैमाने पर चलने वाले स्थानांतरण उद्योग पर अंकुश लगाया जाए।

- क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ को अलीगढ़ से तत्काल हटाकर कर्मचारियों को शोषण , उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की कृपा की जाए, भले ही क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येन्द्र कुमार वर्मा को मुख्यालय प्रभारी प्रधान प्रबंधक के उच्च पद पर प्रोन्नत कर स्थानांतरित किया जाए।