डायवर्जन की बाधा दूर फिर भी वसूल लिए तीन करोड़
सीओडी पुल पर जाम और रामादेवी चौराहे पर चलने वाले कार्य के कारण चार साल पहले रोडवेज प्रबंधन ने बसों को डायवर्ट किया था। अब, चार साल बाद, प्रबंधन ने यात्रियों पर लगाया गया अतिरिक्त दो से चार रुपये का अधिभार हटा दिया है। इससे प्रतिदिन औसतन 8-10 हजार यात्रियों को राहत मिली है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सीओडी पुल पर जाम और रामादेवी चौराहे पर चलने वाले कार्य की वजह से चार साल पहले रोडवेज प्रबंधन ने बसों को झकरकटी से सीधे रामादेवी की ओर न भेज टाटमिल चौराहे से बाबूपुरवा, यशोदानगर और एलिवेटेड हाईवे से लखनऊ की ओर डायवर्ट किया। इस डायवर्जन के नाम पर रोडवेज प्रबंधन ने दो से चार रुपये यात्रियों से अतिरिक्त लेना शुरू कर दिया। लगभग चार साल बाद इस अधिभार को हटा दिया गया है। इसका खामियाजा रोजाना औसतन लगभग 8-10 हजार यात्रियों पर पड़ता था। इससे कोई तीन करोड़ रुपये अब तक प्रबंधन वसूल सका। वैसे सीधे आवाजाही पर पाबंदी होने के बावजूद बड़ी संख्या में बसें सीधे आती-जाती थीं। हालांकि जिस बाधा से बसों को डायवर्ट किया गया था वह भी दूर हो गई थी।
डायवर्जन और उसके प्रभाव
झकरकटी बस अड्डे से लखनऊ और दूसरे रीजन की बसों से रोजाना लखनऊ या इससे आगे के यात्री इन बसों से जाते थे। दिक्कतों की वजह से चार साल पहले डायवर्जन लिया गया। तय हुआ कि ये बसें अब सीधे रामादेवी न जाकर यशोदानगर बाईपास होकर जाएंगी। इस वजह से यात्रियों पर दो से चार रुपये का अधिभार रोडवेज प्रबंधन किराए के रूप में लेने लगा। अब प्रबंधन ने इस अधिभार को खत्म कर दिया है।
यात्रियों को राहत
कोट
डायवर्जन के नाम पर जो अधिभार प्रति यात्री लखनऊ या उस रूट पर जाने वाले यात्रियों से लिया जा रहा था वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। यात्रियों को डायवर्जन के अधिभार से मुक्ति मिल गई है। इसकी फीडिंग में कंडक्टर की मशीनों में करा दी गई है।
-पंकज तिवारी, एआरएम, झकरकटी बस अड्डा
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