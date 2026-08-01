रोडवेज बस और कार की टक्कर के बाद हाईवे पर मारपीट

बदायूं, संवाददाता। बरेली-मथुरा हाईवे पर उझानी और कछला के बीच रोडवेज बस और ईको की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली-मथुरा हाईवे पर उझानी और कछला के बीच शुक्रवार को एक रोडवेज बस और ईको कार की टक्कर के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हादसे के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। हाईवे पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो तेजी से प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद संबंधित थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के चलते बरेली-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू है और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार हाईवे पर तैनात है। इसके बावजूद व्यस्त मार्ग पर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।