रोडवेज बस और कार की टक्कर के बाद हाईवे पर मारपीट
बरेली-मथुरा हाईवे पर हुआ विवाद उझानी और कछला के बीच रोडवेज बस और ईको कार में टक्कर के बाद आपस में मारपीट करते बस व कार सवार लोग।
बदायूं, संवाददाता। बरेली-मथुरा हाईवे पर उझानी और कछला के बीच रोडवेज बस और ईको की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली-मथुरा हाईवे पर उझानी और कछला के बीच शुक्रवार को एक रोडवेज बस और ईको कार की टक्कर के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हादसे के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। हाईवे पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई और किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
वीडियो तेजी से प्रसारित होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद संबंधित थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करने और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के चलते बरेली-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू है और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार हाईवे पर तैनात है। इसके बावजूद व्यस्त मार्ग पर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें